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Служба безопасности Украины надеется раскрыть убийство Д.Вороненкова - Ю.Тандит

Служба безопасности Украины надеется раскрыть убийство Д.Вороненкова - Ю.Тандит

Киев • УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Служба безопасности Украины приложит максимум усилий, чтобы убийство экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова было раскрыто. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

На вопрос УНН, насколько велика вероятность того, что это дело будет раскрыто, он, в частности, сказал: "Мы надеемся, что будет выполнено поручение Президента, мы все для этого сделаем. Могу сказать, что для нас очень важно, чтобы это убийство было раскрыто, потому что мы понимаем, кому это выгодно, чтобы в Киеве была ситуация неконтролируемой".

Как сообщал УНН, появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя, как имя убийцы, озвучил и нардеп Антон Геращенко. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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