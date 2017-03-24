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Служба безпеки України сподівається розкрити вбивство Д.Вороненкова - Ю.Тандіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Служба безпеки України докладе максимум зусиль, щоб вбивство екс-депутата Державної Думи Російської Федерації Дениса Вороненкова було розкрито. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

На запитання УНН, наскільки велика ймовірність того, що ця справа буде розкрито, він, зокрема, відповів: “Ми сподіваємося, що буде виконано доручення Президента, ми все для цього зробимо. Можу сказати, що для нас дуже важливо, щоб це вбивство було розкрито, тому що ми розуміємо, кому це вигідно, щоб у Києві була ситуація непідконтрольною”.

Як повідомляв УНН, з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова – Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я, як ім’яв вбивці, озвучив і нардеп Антон Геращенко. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнялий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Українські Національні Новини

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