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"Слуг народа" в парламенте жеребьевкой поделят на 15 групп

"Слуг народа" в парламенте жеребьевкой поделят на 15 групп

Киев  •  УНН

 • 13006 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде будет разделена на 15 групп для координации работы крупнейшей фракции. Об этом сообщила руководитель пресс-центра партии Евгения Кравчук, передает УНН.

Она разъяснила ситуацию с тем, зачем главе будущей фракции 15 заместителей.

"Мы формируем группы во фракции, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию. А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитических вопросов, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)", - разъяснила Кравчук.

Каждая группа будет иметь своего координатора, который будет заместителем председателя фракции.

"15 заместителей - это не 15 "смотрящих". Эти люди не будут руководить, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе. Фракция, как и партия, построенная по сетевому принципу, мы имеем возможность собираться в различных форматах, чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы", - рассказала она.

Напомним, фракцию партии "Слуга народа" в парламенте может возглавить Давид Арахамия.

Украинские Национальные Новости

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