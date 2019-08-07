“Слуг народу” у парламенті жеребкуванням поділять на 15 груп

Вона роз’яснила ситуацію з тим, навіщо голові майбутньої фракції 15 заступників.

“Ми формуємо групи у фракції, щоб ефективніше координувати її роботу, налагодити внутрішню комунікацію. А ще завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання (ми ж обіцяли, що цей процес не зупинятиметься)”, — роз’яснила Кравчук.

Кожна група матиме свого координатора, який буде заступником голови фракції.

“15 заступників — це не 15 „смотрящих“. Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на „клановій“, земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи”, — розповіла вона.

Нагадаємо, фракцію партії “Слуга народу” у парламенті може очолити Давид Арахамія.