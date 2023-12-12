Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в Европейском Союзе, что будет обсуждаться на саммите ЕС позже на этой неделе. Об этом сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 декабря, пишет УНН.

После оценки реформаторских усилий в Киеве мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, которые станут содержанием будущего Европейского совета. Но у нашего восточного соседа еще впереди долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но и имлементированы и соблюдены - сказал Бланар, заявление которого цитирует МИД Словакии.

Глава словацкой дипломатии, как указано, добавил, что "необходимо больше сосредоточиться на поиске мирных решений и заняться восстановлением Украины, что должно приблизить страну к членству в Союзе".

Он также высказался по поводу военной поддержки Украины со стороны Словакии.

"Я повторил, что мы не будем оказывать военную поддержку на правительственном уровне, но продолжим помогать Украине гуманитарно, включая разминирование и подготовку к зиме энергетической инфраструктуры, где мы уже сделали конкретные шаги", - заявил глава словацкой дипломатии.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях выступил с требованием, чтобы на саммите ЕС в декабре не принимали никаких решений о начале переговоров с Украиной о членстве и изменений в бюджет, которые включают 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Украины.

Орбан, который поддерживал связи с москвой даже несмотря на то, что ЕС ввел санкции против рф из-за ее войны в Украине, как отмечает Reuters, расходится в позиции с Еврокомиссией.