Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС
Киев • УНН
Словакия готова поддержать переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита ЕС
Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в Европейском Союзе, что будет обсуждаться на саммите ЕС позже на этой неделе. Об этом сообщил глава МИД Словакии Юрай Бланар по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 декабря, пишет УНН.
После оценки реформаторских усилий в Киеве мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, которые станут содержанием будущего Европейского совета. Но у нашего восточного соседа еще впереди долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но и имлементированы и соблюдены
Глава словацкой дипломатии, как указано, добавил, что "необходимо больше сосредоточиться на поиске мирных решений и заняться восстановлением Украины, что должно приблизить страну к членству в Союзе".
Он также высказался по поводу военной поддержки Украины со стороны Словакии.
"Я повторил, что мы не будем оказывать военную поддержку на правительственном уровне, но продолжим помогать Украине гуманитарно, включая разминирование и подготовку к зиме энергетической инфраструктуры, где мы уже сделали конкретные шаги", - заявил глава словацкой дипломатии.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на днях выступил с требованием, чтобы на саммите ЕС в декабре не принимали никаких решений о начале переговоров с Украиной о членстве и изменений в бюджет, которые включают 50 миллиардов евро на экономическую поддержку Украины.
Орбан, который поддерживал связи с москвой даже несмотря на то, что ЕС ввел санкции против рф из-за ее войны в Украине, как отмечает Reuters, расходится в позиции с Еврокомиссией.
Словакия готова поддержать открытие переговоров с Украиной о членстве в ЕС
Словакия готова поддержать переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар накануне саммита ЕС.
В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел
Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.
Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолет Chinook
Тайваньский военный пилот был арестован после того, как его планы побега в Китай на военном вертолете за вознаграждение в 15 миллионов долларов США были сорваны благодаря наводке. Китайские чиновники пообещали ему деньги и безопасный вывоз его семьи в случае конфликта.
ЕС должен убедить Венгрию в предоставлении помощи Украине на 50 млрд евро - представитель правительства ФРГ
ЕС имеет целью убедить Венгрию в финансировании помощи Украине на 50 миллиардов евро.
Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании
ИТ-инфраструктура "Киевстар" получила повреждения в результате хакерской атаки, что привело к перебоям в работе, и генеральный директор компании заявил, что пока нет четких сроков для полного восстановления.
Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове
Сбой в работе "Киевстара" вызвал проблемы с системами отслеживания общественного транспорта и электронными табло на остановках Львова, хотя общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.
Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска
Европейская Комиссия призвала разблокировать все польско-украинские пункты пересечения границы, отметив негативное влияние блокады на экономику и цепи поставок.
Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения
Британская разведка сообщает, что российским военным трудно проводить ночные операции из-за нехватки необходимого оборудования, такого как приборы ночного видения, что влияет на их боеспособность.
Армия рф снова ударила по Херсону, 67-летний мужчина ранен
Российские войска обстреляли Херсон, ранив 67-летнего мужчину; ранее в результате другого обстрела был ранен 29-летний мужчина.
Одесская область - регион с высокой степенью безбарьерности, однако работы еще много: Кипер об итогах заседания Совета безбарьерности
Олег Кипер подчеркнул прогресс в обеспечении безбарьерности в Одесской области, признав существующие проблемы на заседании Совета безбарьерности, в котором приняли участие украинские высокопоставленные чиновники.