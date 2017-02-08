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Следствие не исключает версию политического заказного убийства П.Шеремета - А.Аваков

Киев • УНН

 • 12769 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Следствие не исключает версию заказного убийства журналиста Павла Шеремета, в том числе политического заказного убийства. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

Следствие не исключает версию политического заказного убийства П.Шеремета - А.Аваков

"Результаты предварительного расследования умышленного убийства П.Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что это преступление тщательно подготовлено группой лиц как заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного убийства, в том числе политического заказного убийства", - сказал А.Аваков.

Он отметил, что несколько дней назад после презентации фильма о российском политике Борисе Немцове, который был другом П.Шеремета, Владимир Кара-Мурза был госпитализирован и находится в критическом состоянии в больнице.

"По информации медиков, у него диагностировали острое отравление неустановленным веществом", - сказал А.Аваков.

По его словам, П.Шеремет помогал в создании фильма об убийстве Б.Немцова.

Кроме того, по данным министра, следствие проверяет причастность 17 канала, "группа которого дежурила возле места убийства и пыталась транслировать в прямом эфире взрыв".

По данным главы МВД, П.Шеремет также встречался в РФ с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. По данным следствия, речь шла о должности главного редактора газеты "Вести", однако П.Шеремет вернулся в Украину недовольным.

Как сообщал УНН, у двух подозреваемых в убийстве П.Шеремета были сообщники, которые проводили разведку.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.

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