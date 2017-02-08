Следствие не исключает версию политического заказного убийства П.Шеремета - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Следствие не исключает версию заказного убийства журналиста Павла Шеремета, в том числе политического заказного убийства. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Результаты предварительного расследования умышленного убийства П.Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что это преступление тщательно подготовлено группой лиц как заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного убийства, в том числе политического заказного убийства", - сказал А.Аваков.
Он отметил, что несколько дней назад после презентации фильма о российском политике Борисе Немцове, который был другом П.Шеремета, Владимир Кара-Мурза был госпитализирован и находится в критическом состоянии в больнице.
"По информации медиков, у него диагностировали острое отравление неустановленным веществом", - сказал А.Аваков.
По его словам, П.Шеремет помогал в создании фильма об убийстве Б.Немцова.
Кроме того, по данным министра, следствие проверяет причастность 17 канала, "группа которого дежурила возле места убийства и пыталась транслировать в прямом эфире взрыв".
По данным главы МВД, П.Шеремет также встречался в РФ с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. По данным следствия, речь шла о должности главного редактора газеты "Вести", однако П.Шеремет вернулся в Украину недовольным.
Как сообщал УНН, у двух подозреваемых в убийстве П.Шеремета были сообщники, которые проводили разведку.
Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.