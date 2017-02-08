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Слідство не виключає версію політичного замовного вбивства П.Шеремета - А.Аваков

Київ • УНН

 • 12769 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Слідство не виключає версію замовного вбивства журналіста Павла Шеремета, зокрема політичного замовного вбивства. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

Слідство не виключає версію політичного замовного вбивства П.Шеремета - А.Аваков

“Результати досудового розслідування умисного вбивства П.Шеремета на даному етапі дозволяють припустити, що цей злочин ретельно підготовлений групою осіб як замовне вбивство. Слідство не виключає версію замовного вбивства, зокрема політичного замовного вбивства”, — сказав А.Аваков.

Він зазначив, що кілька днів тому після презентації фільму про російського політика Бориса Нємцова, який був другом П.Шеремета, Володимир Кара-Мурза був госпіталізований і перебуває в критичному стані в лікарні.

“За інформацією медиків, у нього діагностували гостре отруєння невстановленою речовиною”, — сказав А.Аваков.

За його словами, П.Шеремет допомагав у створенні фільму про вбивство Б.Нємцова.

Крім того, за даними міністра, слідство перевіряє причетність 17 каналу, “група якого чергувала біля місця вбивства і намагалася транслювати в прямому ефірі вибух”.

За даними голови МВС, П.Шеремет також зустрічався у РФ з колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. За даними слідства, мова йшла про посаду головного редактора газети “Вєсті”, однак П.Шеремет повернувся в Україну незадоволеним.

Як повідомляв УНН, у двох підозрюваних у вбивстві П.Шеремета були спільники, які проводили розвідку.

Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.

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