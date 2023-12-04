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Скорректировал ракетный удар по киевскому университету: СБУ задержала агента фсб

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 08:18  •  1981 просмотра

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СБУ задержала киевлянина, который помогал ФСБ нанести ракетный удар по киевскому университету и разведывал военные объекты; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

СБУ задержала агента фсб, который скорректировал ракетный удар по Киевскому национальному университете мне Тараса Шевченко накануне 2023 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Шевченко

- говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

Для получения развединформации в Киеве он самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу. На Житомирщине злоумышленник "втемную" использовал своих родственников, которые там проживали там.

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По данным следствия, вражеским пособником оказался 40-летний житель столицы, который исповедовал прокремлевские взгляды. Чтобы способствовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтера" и выехал в россию через третьи страны.

Во время пересечения границы с рф мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику фсб о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе. И уже через несколько дней захватчики совершили по этой "локации" воздушную атаку.

После этого представители фсб доставили своего агента в москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задач. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в рф.

Дополнение

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Скоригував ракетний удар по київському університету: СБУ затримала агента фсб
Corrected missile attack on Kyiv University: SBU detains FSB agent
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