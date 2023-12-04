Скорректировал ракетный удар по киевскому университету: СБУ задержала агента фсб

СБУ задержала агента фсб, который скорректировал ракетный удар по Киевскому национальному университете мне Тараса Шевченко накануне 2023 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Шевченко - говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

Для получения развединформации в Киеве он самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу. На Житомирщине злоумышленник "втемную" использовал своих родственников, которые там проживали там.

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По данным следствия, вражеским пособником оказался 40-летний житель столицы, который исповедовал прокремлевские взгляды. Чтобы способствовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтера" и выехал в россию через третьи страны.

Во время пересечения границы с рф мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику фсб о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе. И уже через несколько дней захватчики совершили по этой "локации" воздушную атаку.

После этого представители фсб доставили своего агента в москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задач. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в рф.

Дополнение

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили российского агента, установили его местонахождение и задержали в собственном доме в Киеве.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.