Сокращение серий: стал известен вариант проведения плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальная баскетбольная лига рассматривает сокращенный вариант проведения плей-офф сезона 2019-20 годов, передает УНН со ссылкой на The New York Post.
Сейчас в НБА рассматривают различные варианты завершения сезона. Владельцы клубов пока надеются, что плей-офф удастся доиграть в обычном семиматчевую формате (до 4-х побед одного из клубов). Однако рассматривается и вариант серий из трех поединков (до двух выигрышей одного из коллективов).
Лучшим местом для проведения концовки сезона называется Лас-Вегасе, где проводились последние Летние лиги НБА со всеми 30 клубами. Среди других возможных вариантов также называют Орландо, Атлантик-Сити, Луисвилл, Гавайские или Багамские острова.
Заметим, что возобновление соревнований планируется на конец мая/начало июля.