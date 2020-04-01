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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79331 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94222 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101206 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108208 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95509 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Сокращение серий: стал известен вариант проведения плей-офф НБА

Сокращение серий: стал известен вариант проведения плей-офф НБА

Киев  •  УНН

 • 10490 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальная баскетбольная лига рассматривает сокращенный вариант проведения плей-офф сезона 2019-20 годов, передает УНН со ссылкой на The New York Post.

Сейчас в НБА рассматривают различные варианты завершения сезона. Владельцы клубов пока надеются, что плей-офф удастся доиграть в обычном семиматчевую формате (до 4-х побед одного из клубов). Однако рассматривается и вариант серий из трех поединков (до двух выигрышей одного из коллективов).

Лучшим местом для проведения концовки сезона называется Лас-Вегасе, где проводились последние Летние лиги НБА со всеми 30 клубами. Среди других возможных вариантов также называют Орландо, Атлантик-Сити, Луисвилл, Гавайские или Багамские острова.

Заметим, что возобновление соревнований планируется на конец мая/начало июля.

Украинские Национальные Новости

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