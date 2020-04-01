Скорочення серій: став відомим варіант проведення плей-офф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національна баскетбольна ліга розглядає скорочений варіант проведення плей-офф сезону 2019-20 років, передає УНН з посиланням на The New York Post.
Наразі в НБА розглядають різні варіанти завершення сезону. Власники клубів поки сподіваються, що плей-офф вдасться дограти у звичайному семиматчевому форматі (до 4-х перемог одного з клубів). Однак розглядається й варіант серій з трьох поєдинків (до двох виграшів одного з колективів).
Найкращим місцем для проведення кінцівки сезону називається Лас-Вегасі, де проводилися останні Літні ліги НБА з усіма 30 клубами. Серед інших можливих варіантів також називають Орландо, Атлантік-Сіті, Луїсвілл, Гавайські чи Багамські острови.
Зауважимо, що поновлення змагань планується на кінцівку червня/початок липня.