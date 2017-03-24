Склад боеприпасов в Харьковской области может гореть еще более 4 дней - Г.Тука

"В Сватово было 4 дня. Здесь я думаю тоже, к сожалению, 4 дня, возможно даже больше. Единичные взрывы еще будут звучать", - сказал Г.Тука.

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Он отметил, что "главное чтобы сейчас не нашли козла отпущения, как это сделали в Сватово, когда нашли какого-то майора".

"Удивляет то, что не сделано никаких выводов по обеспечению уровня защиты площадок открытого хранения (боеприпасов - ред.) от таких возможных действий", - отметил Г.Тука.

Он напомнил, что подобный инцидент был в Сватово, а также ранее уже были попытки поджога складов с боеприпасами в Балаклее.

"Надо делать какие-то навесы, чтобы эти устройства зажигательные (которые сбрасывают беспилотники - ред.) не попадали непосредственно на ящики в которых хранятся боекомплекта, а чтобы по этим склонам они скатывались вниз и догорали на земле", - добавил Г.Тука.

По его словам, соответствующие проекты защитных сооружений уже были разработаны в 2015 году, однако не были воплощены в жизнь.

Г.Тука добавил, что перенести склады из Балаклеи практически невозможно.

"Дело в том, что радиус управления полета коптэра не очень большой и управление велось непосредственно с территории Украины, а не с РФ. Это диверсионная группа отработала", - сказал он.

Г.Тука напомнил, что в Украине не один склад с боеприпасами.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов .