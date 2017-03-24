Склад боєприпасів на Харківщині може горіти ще понад 4 дні - Г.Тука

"В Сватовому було 4 дні. Тут я думаю теж, на жаль, 4 дні, можливо навіть більше. Поодинокі вибухи ще будуть лунати",- сказав Г.Тука.

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Він зазначив, що"головне щоб зараз не знайшли цапа-відбувайла, як це зробили у Сватовому, коли знайшли якогось майора".

"Дивує те, що не зроблено жодних висновків щодо забезпечення рівня захисту площадок відкритого зберігання (боєприпасів – ред.) від таких можливих дій", - зазначив Г.Тука.

Він нагадав, що схожий інцидент був у Сватовому, а також раніше вже були спроби підпалу складів з боєприпасами у Балаклії.

"Треба робити якісь навіси, щоб ці пристрої запалювальні (які скидають безпілотники - ред.) не потрапляли безпосередньо на ящики у яких зберігаються боєкомплекти, а щоб по цих схилах вони скочувалися вниз і догорали на землі", - додав Г.Тука.

За його словами, відповідні проекти захисних споруд вже були розроблені у 2015 році, однак не були втілені в життя.

Г.Тука додав, що перенести склади з Балаклії практично не можливо.

"Справа в тому, що радіус управління польоту копт ера не дуже великий і управління велося безпосередньо з території України, а не з РФ. Це диверсійна група відпрацювала", - сказав він.

Г.Тука нагадав, що в Україні не один склад із боєприпасами.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.