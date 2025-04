Восточный Техас всколыхнул мощный торнадо

Детали

“Мощный торнадо обрушился на город Дьюивилл на востоке Техаса. Чрезвычайные службы реагируют. Количество раненых пока неизвестно”, — говорится в сообщении.

По данным Fox News, сильный шторм может переместиться на побережье Мексиканского залива. Его будут сопровождать разрушительный ветер, град, ливни и торнадо от Техаса до южной части Миссисипи.

Также торнадо был замечен в техасском городе Ориндж.

“Oh my gosh, I’m going back—there’s a tornado!”



A driver captured dramatic footage of a tornado tearing across an interstate in Orange, Texas. https://t.co/XNPsqk3r4H pic.twitter.com/8xk0m9Qg1e

— ABC News (@ABC) October 28, 2021

Напомним

В результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере два человека, без электричества остались 380 тысяч домов и предприятий.

Непогода повлекла за собой наводнения, оползни, снегопады и сильные порывы ветра. Перекрыли несколько автомагистралей.

Из-за урагана в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.