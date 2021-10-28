Восточный Техас всколыхнул мощный торнадо
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В среду, 27 октября, восточный Техас (США) всколыхнул торнадо. О пострадавших неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Intel Point ALERT.
Детали
“Мощный торнадо обрушился на город Дьюивилл на востоке Техаса. Чрезвычайные службы реагируют. Количество раненых пока неизвестно”, — говорится в сообщении.
По данным Fox News, сильный шторм может переместиться на побережье Мексиканского залива. Его будут сопровождать разрушительный ветер, град, ливни и торнадо от Техаса до южной части Миссисипи.
Также торнадо был замечен в техасском городе Ориндж.
“Oh my gosh, I’m going back—there’s a tornado!”
A driver captured dramatic footage of a tornado tearing across an interstate in Orange, Texas. https://t.co/XNPsqk3r4H pic.twitter.com/8xk0m9Qg1e
Напомним
В результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере два человека, без электричества остались 380 тысяч домов и предприятий.
Непогода повлекла за собой наводнения, оползни, снегопады и сильные порывы ветра. Перекрыли несколько автомагистралей.
Из-за урагана в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.