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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Восточный Техас всколыхнул мощный торнадо

Киев • УНН

 • 56482 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В среду, 27 октября, восточный Техас (США) всколыхнул торнадо. О пострадавших неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Intel Point ALERT.

Восточный Техас всколыхнул мощный торнадо

Детали

“Мощный торнадо обрушился на город Дьюивилл на востоке Техаса. Чрезвычайные службы реагируют. Количество раненых пока неизвестно”, — говорится в сообщении.

По данным Fox News, сильный шторм может переместиться на побережье Мексиканского залива. Его будут сопровождать разрушительный ветер, град, ливни и торнадо от Техаса до южной части Миссисипи.

Также торнадо был замечен в техасском городе Ориндж.

“Oh my gosh, I’m going back—there’s a tornado!”

A driver captured dramatic footage of a tornado tearing across an interstate in Orange, Texas. https://t.co/XNPsqk3r4H pic.twitter.com/8xk0m9Qg1e

— ABC News (@ABC) October 28, 2021

Напомним

В результате шторма в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере два человека, без электричества остались 380 тысяч домов и предприятий.

Непогода повлекла за собой наводнения, оползни, снегопады и сильные порывы ветра. Перекрыли несколько автомагистралей.

Из-за урагана в Нью-Йорке и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

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