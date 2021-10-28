Східний Техас сколихнув потужний торнадо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У середу, 27 жовтня, східний Техас (США) сколихнув торнадо. Про постраждалих невідомо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Intel Point ALERT.
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“Потужний торнадо обрушився на місто Дьюївілл на сході Техасу. Надзвичайні служби реагують. Кількість поранених наразі невідома”, — ідеться у повідомленні.
За даними Fox News, сильний шторм може переміститися до узбережжя Мексиканської затоки. Його супроводжуватимуть руйнівний вітер, град, зливи та торнадо від Техасу до південної частини Міссісіпі.
Також торнадо було помічено у техаському місті Орандж.
“Oh my gosh, I’m going back—there’s a tornado!”
A driver captured dramatic footage of a tornado tearing across an interstate in Orange, Texas. https://t.co/XNPsqk3r4H pic.twitter.com/8xk0m9Qg1e
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