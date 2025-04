Східний Техас сколихнув потужний торнадо

Деталі

“Потужний торнадо обрушився на місто Дьюївілл на сході Техасу. Надзвичайні служби реагують. Кількість поранених наразі невідома”, — ідеться у повідомленні.

За даними Fox News, сильний шторм може переміститися до узбережжя Мексиканської затоки. Його супроводжуватимуть руйнівний вітер, град, зливи та торнадо від Техасу до південної частини Міссісіпі.

Також торнадо було помічено у техаському місті Орандж.

“Oh my gosh, I’m going back—there’s a tornado!”



A driver captured dramatic footage of a tornado tearing across an interstate in Orange, Texas. https://t.co/XNPsqk3r4H pic.twitter.com/8xk0m9Qg1e

— ABC News (@ABC) October 28, 2021

Нагадаємо

Унаслідок шторму у Північній Каліфорнії загинуло щонайменше двоє людей, без електрики залишилися 380 тисяч будинків та підприємств.

Негода спричинила повені, зсуви, снігопади та сильні пориви вітру. Перекрили кілька автомагістралей.

Через буревій у Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан.