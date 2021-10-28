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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Східний Техас сколихнув потужний торнадо

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У середу, 27 жовтня, східний Техас (США) сколихнув торнадо. Про постраждалих невідомо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Intel Point ALERT.

Східний Техас сколихнув потужний торнадо

Деталі

“Потужний торнадо обрушився на місто Дьюївілл на сході Техасу. Надзвичайні служби реагують. Кількість поранених наразі невідома”, — ідеться у повідомленні.

За даними Fox News, сильний шторм може переміститися до узбережжя Мексиканської затоки. Його супроводжуватимуть руйнівний вітер, град, зливи та торнадо від Техасу до південної частини Міссісіпі.

Також торнадо було помічено у техаському місті Орандж.

“Oh my gosh, I’m going back—there’s a tornado!”

A driver captured dramatic footage of a tornado tearing across an interstate in Orange, Texas. https://t.co/XNPsqk3r4H pic.twitter.com/8xk0m9Qg1e

— ABC News (@ABC) October 28, 2021

Нагадаємо

Унаслідок шторму у Північній Каліфорнії загинуло щонайменше двоє людей, без електрики залишилися 380 тисяч будинків та підприємств.

Негода спричинила повені, зсуви, снігопади та сильні пориви вітру. Перекрили кілька автомагістралей.

Через буревій у Нью-Йорку та Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан.

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