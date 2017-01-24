Бешенство снова зарегистрировано в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Карантин введен в селе Дубовица Дубенского района. Как сообщили УНН в Дубенский РГА, в частном хозяйстве зафиксировано заболевание домашнего пса бешенством.
Карантин в селе продлится 60 суток.
Специалисты ветеринарной службы будут прививать от бешенства домашних кошек и собак.
Напомним, в селе Грозов Острожского района зафиксировали вспышку бешенства. Там домашний кот укусил 26-летнего мужчину и его 25-летнюю жену.