Бешенство снова зарегистрировано в Ровенской области

Карантин в селе продлится 60 суток.

Специалисты ветеринарной службы будут прививать от бешенства домашних кошек и собак.

Напомним, в селе Грозов Острожского района зафиксировали вспышку бешенства. Там домашний кот укусил 26-летнего мужчину и его 25-летнюю жену.