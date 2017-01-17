Сирийский переходный процесс запустят на конференции в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В апреле в Брюсселе состоится масштабная международная конференция, посвященная Сирии. Об этом объявила на пресс-конференции в столице Бельгии в понедельник, 16 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Могерини, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отметила глава европейской дипломатии, брюссельская конференция должна стать первым шагом к переходному политическому процессу в Сирии и к восстановлению страны.
В тот же день глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что для урегулирования вооруженного конфликта в Сирии необходимо вернуться к переговорам в рамках Организации Объединенных Наций. По его мнению, встреча по Сирии в Астане, организованная Россией и Турцией, станет промежуточным шагом на пути к миру. Однако, по его мнению, долгосрочное политическое решение может быть найдено только под эгидой ООН.