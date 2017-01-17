Сирійський перехідний процес запустять на конференції в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У квітні в Брюсселі відбудеться масштабна міжнародна конференція присвячена Сирії. Про це оголосила на прес-конференції в столиці Бельгії в понеділок, 16 січня, верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначила глава європейської дипломатії, брюссельська конференція повинна стати першим кроком до перехідного політичного процесу в Сирії і до відновлення країни.
Того ж дня глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайерзаявив, що для врегулювання збройного конфлікту в Сирії необхідно повернутися до переговорів в рамках Організації Об’єднаних Націй. На його думку, зустріч стосовно Сирії в Астані, організована Росією і Туреччиною, стане проміжним кроком на шляху до миру. Проте, на його думку, довгострокове політичне рішення може бути знайдено лише під егідою ООН.