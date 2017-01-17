Сирійський перехідний процес запустять на конференції в Брюсселі

Як зазначила глава європейської дипломатії, брюссельська конференція повинна стати першим кроком до перехідного політичного процесу в Сирії і до відновлення країни.

Того ж дня глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайерзаявив, що для врегулювання збройного конфлікту в Сирії необхідно повернутися до переговорів в рамках Організації Об’єднаних Націй. На його думку, зустріч стосовно Сирії в Астані, організована Росією і Туреччиною, стане проміжним кроком на шляху до миру. Проте, на його думку, довгострокове політичне рішення може бути знайдено лише під егідою ООН.