Синоптики выпустили предупреждение о сильных дождях в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Карпатском регионе в четверг, 3 октября, ожидаются значительные дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"3 октября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Напомним, в четверг, 3 октября, в западных областях Украины умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков, только днем в некоторых регионах кратковременный дождь и гроза.