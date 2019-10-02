Синоптики выпустили предупреждение о сильных дождях в Карпатах

"3 октября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Напомним, в четверг, 3 октября, в западных областях Украины умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков, только днем в некоторых регионах кратковременный дождь и гроза.