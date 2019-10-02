Синоптики випустили попередження про сильні дощі у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Карпатському регіоні у четвер, 3 жовтня, очікуються значні дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"3 жовтня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, у західних областях України помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території переважно без опадів, лише вдень у деяких регіонах короткочасний дощ і гроза.