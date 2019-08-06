Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В конце недели в Украине ожидается переменная облачность, а на выходных - преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 7 августа ожидается переменная облачность.
Ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны отдельные порывы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточных областях 22-27°.
Также синоптики предупреждают, что 7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
8 августа в западных и северных, 9 августа местами в центральных, южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температуре 8 августа ночью 15-20°, днем 27-32°, 9 августа в Украине, кроме юга и востока, ночью 12-17°, днем 23-28°.
На выходных, 10- 11 августа, синоптики ожидают погоду без осадков.
Температура ночью 12-18 °, на побережье морей до 22°; днем 23-29°, в южной части страны, центральных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 26-32°.