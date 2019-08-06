Синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня

Так, 7 серпня очікується мінлива хмарність.

Вночі на Закарпатті, вдень в західних та місцями в північних областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на Лівобережжі місцями 7-9°; вдень 26-31°, у східних областях 22-27°.

Також, синоптики попереджають, що 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). В північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

8 серпня в західних та північних, 9 серпня місцями у центральних, південних та східних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура 8 серпня вночі 15-20°, вдень 27-32°, 9 серпня в Україні, крім півдня та сходу, вночі 12-17°, вдень 23-28°.

На вихідних, 10- 11 серпня, синоптики очікують погоду переважно без опадів.

Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-29°, у південній частині країни, центральних областях, на Закарпатті й Прикарпатті 26-32°.