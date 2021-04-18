Синоптики прогнозируют грозы и град на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Дождливая погода по Украине продолжится и на следующей неделе, местами возможны грозы и град. Температура воздуха днем достигнет местами максимально 17 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 19 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. В Карпатском регионе, Хмельницкой и Винницкой областях, ночью и в северо-восточной части страны местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Уже 20 апреля осадки усилятся. Так, 20 апреля в южной, восточной части, днем и в большинстве центральных и Сумской областях умеренные дожди (ночью в южных, днем в восточных и большинстве центральных и Сумской областях значительные дожди), местами грозы, в отдельных районах град; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
21 апреля ночью в восточной части умеренный, днем на Правобережье Украины небольшой дождь, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в западных, северных и большинстве центральных областей местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с, 20 апреля на побережье морей до 24 м/с. Температура ночью 20-21 апреля 1-6° тепла, на юге и востоке страны до 9°; днем 9-14°, 20 апреля на Закарпатье, 21 апреля на юге страны местами до 17°.
22 апреля ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза; 23 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 2-8° тепла; днем 13-19°, 23 апреля в западной части 9-15°. В Карпатах 22 апреля ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью около 0°, днем 7-12° тепла; 23 апреля дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
Дополнение
Ученые Метеорологического бюро Великобритании прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем 2020-й, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых лет.