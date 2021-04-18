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Синоптики прогнозують грози і град наступного тижня

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Дощова погода по Україні продовжиться і наступного тижня, місцями можливі грози і град. Температура повітря вдень сягатиме місцями максимально 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 19 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У Карпатському регіоні, Хмельницькій та Вінницькій областях, вночі і в північно-східній частині країни місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Уже 20 квітня опади посиляться. Так, 20 квітня у південній, східній частині, вдень і в більшості центральних та Сумській областях помірні дощі (вночі у південних, вдень у східних та більшості центральних і Сумській областях значні дощі), місцями грози, в окремих районах град; на решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

21 квітня вночі у східній частині помірний, вдень на Правобережжі України невеликий дощ, місцями грози; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних, північних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с, 20 квітня на узбережжі морів до 24 м/с. Температура вночі 20-21 квітня 1-6° тепла, на півдні та сході країни до 9°; вдень 9-14°, 20 квітня на Закарпатті, 21 квітня на півдні країни місцями до 17°.

22 квітня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; 23 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 2-8° тепла; вдень 13-19°, 23 квітня у західній частині 9-15°. В Карпатах 22 квітня вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла; 23 квітня дощ та мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Доповнення

Учені Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж 2020-й, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років.

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