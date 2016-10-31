Синоптики предупредили водителей о гололеде на Львовщине

Так, 31 октября по сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории области ожидается облачная погода. Временами мокрый снег, местами с дождем. Местами порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с. Температура воздуха днем ​​1 - 7 ° С тепла. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.