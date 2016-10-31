Синоптики предупредили водителей о гололеде на Львовщине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Во Львовской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные порыве ветра, мокрый снег, местами с дождем, и на отдельных участках дорог гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС во Львовской области.
Так, 31 октября по сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории области ожидается облачная погода. Временами мокрый снег, местами с дождем. Местами порывы северо-западного ветра 15 - 20 м / с. Температура воздуха днем 1 - 7 ° С тепла. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.