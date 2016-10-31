Синоптики попередили водіїв про ожеледицю на Львівщині

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Львівщині, за прогнозами синоптиків, очікуються сильні пориві вітру, мокрий сніг, місцями з дощем, та на окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Львівській області.