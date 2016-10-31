Синоптики попередили водіїв про ожеледицю на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Львівщині, за прогнозами синоптиків, очікуються сильні пориві вітру, мокрий сніг, місцями з дощем, та на окремих ділянках доріг ожеледиця. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
Так, 31 жовтня за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області очікується хмарна погода. Часом мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с. Температура повітря вдень 1 — 7°С тепла. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.