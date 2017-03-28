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Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. По сообщению синоптиков, вследствие потепления, 28-29 марта в высокогорье Закарпатской области ожидается ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

"По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии, вследствие потепления, 28-29 апреля в высокогорье Закарпатской области ожидается ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с утерей людей в горах и схода лавин Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области обращается к жителям и отдыхающих воздержаться от походов в горы к улучшению синоптической ситуации и прислушиваться к советам спасателей.

Как сообщал УНН, сегодня в Украину подойдет теплый воздух с юго-запада и температура воздуха днем повысится до +8 +13 ° тепла, на Закарпатье до +12 +14 ° градусов тепла, на северо-востоке еще удержится холодная погода, +3 +8 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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