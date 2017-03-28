Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За повідомленням синоптиків, внаслідок потепління, 28-29 березня у високогір'ї Закарпатської області очікується ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Закарпатської області.
"За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології , внаслідок потепління, 28 - 29 березня у високогір'ї Закарпатської області очікується ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим, з метою попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загубленням людей у горах та сходження лавин Управління ДСНС України у Закарпатській області звертається до мешканців та відпочиваючих утриматися від походів у гори до покращення синоптичної ситуації та прислухатися до порад рятувальників.
Як повідомляв УНН, сьогодні до України підійде тепле повітря із південного заходу і температура повітря вдень підвищиться до +8+13° тепла, на Закарпатті до +12+14° градусів тепла, на північному сході ще втримається холодна погода, +3+8° тепла.