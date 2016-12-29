Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook, передает УНН.
"Предупреждаем, что 29-30 декабря в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.
Также в Укргидрометцентре рассказали о высоте снежного покрова на курортах Карпат. Так, на сегодня в Славском высота снежного покрова составляет 40 см, в Плае - 15 см, Межгорье - 20 см, Рахове - 23 см, Яремче - 12 см, Пожеживском - 19 см.
Как сообщал УНН, в Украине в начале января ожидается снижение температуры воздуха до 14 градусов.