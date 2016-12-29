Синоптики попередили про лавинну небезпеку у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Карпатах зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру у Facebook, передає УНН.
“Попереджаємо, що 29-30 грудня в горах Львiвської областi та у високогiр’ї Iвано-Франкiвської і східної частини Закарпатської областей зберігається значний (III) рiвень лавинної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Також в Укргідрометцентрі розповіли про висоту снігового покриву на курортах Карпат. Так, на сьогодні у Славському висота снігового покриву становить 40 см, у Плаї — 15 см, Міжгір’ї — 20 см, Рахові — 23 см, Яремчі — 12 см, Пожежівській — 19 см.
Як повідомляв УНН, в Україні на початку січня очікується зниження температури повітря до 14 градусів.