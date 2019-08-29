Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Температура ночью 10-16°, в западных областях и на побережье морей до 19°, в ближайшую и следующую ночь в восточных и северо-восточных областях местами 5-8°; днем 24-29°, на западе страны, в выходные в большинстве областей местами 30-33°.

Напомним, 29 августа в Украине до 32 градусов тепла.