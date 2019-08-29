Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине в пятницу, 30 августа, ожидается погода преимущественно без осадков, дожди возможны на западе. Температура воздуха ночью может понижаться до 5 градусов тепла в восточных и северо-восточных областях. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра на крайнем западе местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Температура ночью 10-16°, в западных областях и на побережье морей до 19°, в ближайшую и следующую ночь в восточных и северо-восточных областях местами 5-8°; днем 24-29°, на западе страны, в выходные в большинстве областей местами 30-33°.
Напомним, 29 августа в Украине до 32 градусов тепла.