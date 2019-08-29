Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні у п'ятницю, 30 серпня, очікується погода переважно без опадів, дощі можливі на заході. Температура повітря вночі може знижуватися до 5 градусів тепла у східних та північно-східних областях. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Температура вночі 10-16°, у західних областях та на узбережжі морів до 19°, найближчої та наступної ночі у східних та північно-східних областях місцями 5-8°; вдень 24-29°, на заході країни, у вихідні в більшості областей місцями 30-33°.
Нагадаємо, 29 серпня в Україні до 32 градусів тепла.