Сьогодні в Україні до 32 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Погода в Україні у четвер, 29 серпня, буде без опадів, температура повітря місцями сягатиме 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"29 серпня в Україні без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі у східних та Сумській областях 7-12°, вдень 20-25°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°, на заході та півдні країни місцями до 32°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця літа.