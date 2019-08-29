Сегодня в Украине до 32 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Погода в Украине в четверг, 29 августа, будет без осадков, температура воздуха местами будет достигать 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"29 августа в Украине без осадков", - отметили синоптики.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью в восточных и Сумской областях 7-12°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, на западе и юге страны местами до 32°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца лета.