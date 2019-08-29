Сегодня в Украине до 32 градусов тепла

"29 августа в Украине без осадков", - отметили синоптики.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в восточных и Сумской областях 7-12°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, на западе и юге страны местами до 32°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца лета.