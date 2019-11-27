Синоптики дали прогноз на первые дни зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Первые дни зимы в Украине будут снежными и морозными. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"1 декабря ночью в северных, центральных и восточных областях небольшой снег, днем без осадков, 2 декабря в западных, днем и в северных и местами центральных областях снег, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Температура по Украине ночью 1-7° мороза, в южной и восточной части 1 декабря около 0° (в Крыму до 5° тепла); днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-7° тепла.
По Киеву ночью 1 декабря небольшой, днем 2 декабря умеренный снег, в остальное время без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.