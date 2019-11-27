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Синоптики дали прогноз на перші дні зими

Синоптики дали прогноз на перші дні зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Перші дні зими в Україні будуть сніжними і морозними. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"1 грудня вночі у північних, центральних та східних областях невеликий сніг, вдень без опадів; 2 грудня у західних, вдень і у північних та місцями центральних областях сніг, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Температура по Україні вночі 1-7° морозу, у південній та східній частині 1 грудня близько 0° (в Криму до 5° тепла); вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни 1-7° тепла.

По Києву вночі 1 грудня невеликий, вдень 2 грудня помірний сніг; в решту часу без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.

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