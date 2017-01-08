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Семь населенных пунктов остались обесточенными в Украине из-за непогоды

Семь населенных пунктов остались обесточенными в Украине из-за непогоды

Киев • УНН

 • 6517 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 19:00 в Украине из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

"Остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесской - 6 н.п., Херсонской - 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 17:00 воскресенья оставались обесточенными 24 населенных пункта в трех областях Украины.

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