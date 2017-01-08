Семь населенных пунктов остались обесточенными в Украине из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 19:00 в Украине из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесской - 6 н.п., Херсонской - 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 17:00 воскресенья оставались обесточенными 24 населенных пункта в трех областях Украины.