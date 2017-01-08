Сім населених пунктів залишились знеструмленими в Україні через негоду

"Залишаються знеструмленими 7 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеській – 6 н.п., Херсонській – 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні станом на 17:00 неділі залишалися знеструмленими 24 населених пункти у трьох областях України.