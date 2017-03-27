Мариупольцев предупреждают о сильных порывов ветра

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца дня 27 марта и будет в течение суток 28 марта на территории Донецкой области ожидаются порывы ветра 15-20 м / с.

"Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение! »- сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Ранее сообщал, низкая температура воздуха продержится до апреля.