Маріупольців попереджають про сильні пориви вітру
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 березня. УНН. У Маріуполі почалися сильні пориви вітру до 20 м/с. Про це кореспонденту УНН повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня на території Донецької області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
“Шановні громадяни! Будьте обережні під час перебування на вулиці. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!” — повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
Раніше УНН повідомляв, низька температура повітря протримається до квітня.