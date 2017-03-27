Маріупольців попереджають про сильні пориви вітру

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця дня 27 березня та протягом доби 28 березня на території Донецької області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

“Шановні громадяни! Будьте обережні під час перебування на вулиці. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження!” — повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Раніше УНН повідомляв, низька температура повітря протримається до квітня.