Силы обороны сегодня сбили три вражеских беспилотника на Юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня в Николаевской и Херсонской областях Силы обороны Украины сбили три вражеских беспилотника. Об этом пишет УНН с ссылкой на Воздушное командование “Юг”.
Два из сбитых беспилотников были разведывательными.
Цитата
“01 октября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования „Юг“ уничтожено 3 российских разведывательных БПЛА „Мерлин-ВР“, из которых 2 на Николаевщине и 1 на Херсонщине”, — говорится в сообщении ПК “Юг”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Николаевщине вражеские беспилотники “атаковали” складское помещение