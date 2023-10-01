Сили оборони сьогодні збили три ворожих безпілотники на Півдні України

Два зі збитих безпілотника були розвідувальними.

Цитата

“01 жовтня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування „Південь“ знищено 3 російські розвідувальні БпЛА „Мерлін-ВР“, з яких 2 на Миколаївщині та 1 на Херсонщині”, — йдеться у повідомленні ПК “Південь”.

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