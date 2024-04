Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер

Опубликован первый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux), пишет УНН.

Детали

Фильм будет продолжением "Джокера" в виде мюзикла. В главных ролях в киноленте оскароносные Хоакин Феникс и Леди Гага.

В сиквеле Хоакин Феникс возвращается в роли Артура Флека, а Леди Гага - в роли доктора Харлин Квинзел, психиатра, назначенного лечить Флека в больнице Аркхэма, которая влюбляется в него и становится его сообщницей Харли Квинн.

В названии фильма есть ссылка на психиатрический синдром, при котором бредовое состояние разделяется двумя людьми, обращает внимание The Guardian.

В киноленте, как сообщало Variety, будет 15 переосмыслений "очень известных" песен, включая That's Entertainment из мюзикла 1953 года The Band Wagon. В трейлере представлена песня 1965 года What the World Needs Now Is Love.

