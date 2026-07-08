Сибига анонсировал переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что проведет встречу с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. По его словам, встреча должна стать продолжением общения Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

Сегодня, как продолжение общения президента Зеленского с премьером Мадяром, у меня будет встреча с министром иностранных дел Анитой Орбан, и мы с ней обсудим формат, место и время