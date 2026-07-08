Сибига анонсировал переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан
Киев • УНН
Андрей Сибига проведет встречу с Анитой Орбан как продолжение общения Зеленского с премьер-министром Венгрии. Стороны обсудят формат, место и время встречи.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что проведет встречу с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. По его словам, встреча должна стать продолжением общения Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
Детали
Сегодня, как продолжение общения президента Зеленского с премьером Мадяром, у меня будет встреча с министром иностранных дел Анитой Орбан, и мы с ней обсудим формат, место и время
Кроме того, чиновник подчеркнул, что в проведении встречи заинтересованы обе стороны.
В этой встрече заинтересованы обе стороны. Неоднократно звучало о нашей настроенности на выстраивание добрососедского диалога. Мы нуждаемся друг в друге, и мы открыты к такому диалогу
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр контактировали на полях саммита ЕС в Брюсселе. Мадяр призвал европейских лидеров к честности и отходу от двойных стандартов.