Сибига анонсировал переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан

$44.510.0550.880.01
ukenru
10:59 • 1920 просмотра
Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
10:02 • 11727 просмотра
Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном
09:27 • 25120 просмотра
"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"
08:53 • 25463 просмотра
В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция
07:24 • 24402 просмотра
Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки
8 июля, 05:29 • 26279 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 37453 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 68966 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 48749 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 53408 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.7м/с
79%
741мм
Популярные новости
США назвали причину ударов по Ирану, президент Пезешкиан досрочно возвращается в Тегеран8 июля, 03:38 • 28549 просмотра
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехникиPhoto8 июля, 04:15 • 38702 просмотра
Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движенииVideo8 июля, 06:00 • 32333 просмотра
Ночная атака рф на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствияPhoto07:53 • 14256 просмотра
Эрдоган поддержал мирную инициативу Трампа по Украине и заявил о военной поддержке10:12 • 24541 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 55158 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 90643 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 111092 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 117693 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 111530 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Реджеп Тайип Эрдоган
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Турция
Кувейт
Бахрейн
Анкара
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 85847 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 78291 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 74640 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 115430 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 123535 просмотра
Актуальное
Золото
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Сибига анонсировал переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Андрей Сибига проведет встречу с Анитой Орбан как продолжение общения Зеленского с премьер-министром Венгрии. Стороны обсудят формат, место и время встречи.

Сибига анонсировал переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что проведет встречу с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. По его словам, встреча должна стать продолжением общения Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Сегодня, как продолжение общения президента Зеленского с премьером Мадяром, у меня будет встреча с министром иностранных дел Анитой Орбан, и мы с ней обсудим формат, место и время

- заявил министр.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что в проведении встречи заинтересованы обе стороны.

В этой встрече заинтересованы обе стороны. Неоднократно звучало о нашей настроенности на выстраивание добрососедского диалога. Мы нуждаемся друг в друге, и мы открыты к такому диалогу

 - отметил Андрей Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр контактировали на полях саммита ЕС в Брюсселе. Мадяр призвал европейских лидеров к честности и отходу от двойных стандартов.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира