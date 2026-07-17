Штраф для родителей за участие детей в опасных интернет-группах - в Раду внесли законопроект

В Украине предлагают штрафовать родителей за участие детей в опасных интернет-челленджах. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту №15396 говорится о том, что киберполиция Украины ежегодно фиксирует сотни случаев вовлечения несовершеннолетних в деструктивные онлайн-сообщества, которые в большинстве случаев приводят к тяжелым травмам, отравлениям или попыткам суицида.

По данным социологических и психологических исследований, более 85% украинских подростков ежедневно проводят в социальных сетях более 4-5 часов. Согласно мониторингу правоохранительных органов и правозащитных организаций, около 25% детей сталкивались в сети с давлением, призывами к выполнению опасных заданий или травлей в рамках интернет-сообществ - говорится в тексте пояснительной записки.

Основной целью и задачами законопроекта являются:

создание действенного правового механизма защиты детей от опасных интернет-челленджей и деструктивных игр в образовательном процессе;

установление четкой административной ответственности для лиц, пропагандирующих, вовлекающих или принуждающих соискателей образования к участию в таких трендах;

повышение ответственности родителей за действия несовершеннолетних лиц, а также руководителей учебных заведений за сокрытие опасных интернет-трендов.

Кроме того, данным законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173³ (Пропаганда, вовлечение или принуждение к участию в деструктивных интернет-трендах (играх) в образовательной среде).

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях.