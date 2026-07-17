Штраф для родителей за участие детей в опасных интернет-группах - в Раду внесли законопроект

$44.620.1351.160.10
ukenru
12:08 • 1250 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
11:19 • 6682 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
11:18 • 9522 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
11:00 • 8606 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
10:58 • 5728 просмотра
Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза
10:32 • 5482 просмотра
Оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспорту у фронта и в приграничье - ГУР
09:59 • 7482 просмотра
На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана КилауэаVideo
Эксклюзив
09:43 • 11638 просмотра
В Перинатальном центре Киева родилась тройня
06:58 • 13995 просмотра
"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рфVideo
17 июля, 02:01 • 23510 просмотра
Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
46%
749мм
Популярные новости
Google Play удалил самые популярные российские приложения из-за санкций ЕС17 июля, 02:33 • 15590 просмотра
Что празднуют 17 июля в Украине и мире17 июля, 03:00 • 9564 просмотра
Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США17 июля, 03:28 • 19990 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 13166 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 9424 просмотра
публикации
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 7942 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 28695 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 31224 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 39472 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 106530 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Денис Шмыгаль
Касем Солеймани
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 9452 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 13179 просмотра
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 49416 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 145555 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 182540 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Ту-95
Отопление
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Штраф для родителей за участие детей в опасных интернет-группах - в Раду внесли законопроект

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Народные депутаты также предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173³ (Пропаганда, привлечение или принуждение к участию в деструктивных интернет-трендах (играх) в образовательной среде).

Штраф для родителей за участие детей в опасных интернет-группах - в Раду внесли законопроект

В Украине предлагают штрафовать родителей за участие детей в опасных интернет-челленджах. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту №15396 говорится о том, что киберполиция Украины ежегодно фиксирует сотни случаев вовлечения несовершеннолетних в деструктивные онлайн-сообщества, которые в большинстве случаев приводят к тяжелым травмам, отравлениям или попыткам суицида.

По данным социологических и психологических исследований, более 85% украинских подростков ежедневно проводят в социальных сетях более 4-5 часов. Согласно мониторингу правоохранительных органов и правозащитных организаций, около 25% детей сталкивались в сети с давлением, призывами к выполнению опасных заданий или травлей в рамках интернет-сообществ

- говорится в тексте пояснительной записки.

Основной целью и задачами законопроекта являются:

  • создание действенного правового механизма защиты детей от опасных интернет-челленджей и деструктивных игр в образовательном процессе;
    • установление четкой административной ответственности для лиц, пропагандирующих, вовлекающих или принуждающих соискателей образования к участию в таких трендах;
      • повышение ответственности родителей за действия несовершеннолетних лиц, а также руководителей учебных заведений за сокрытие опасных интернет-трендов.

        Кроме того, данным законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173³ (Пропаганда, вовлечение или принуждение к участию в деструктивных интернет-трендах (играх) в образовательной среде).

        Напомним

        Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитика
        Законы
        Кибератака
        Тренд
        Социальная сеть
        Национальная полиция Украины
        Министерство образования и науки Украины
        Верховная Рада
        Украина