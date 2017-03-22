Штаб АТО: в результате обстрела погиб один военный

В штабе АТО отметили, что ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Российско-оккупационные войска ведут обстрел позиций украинских войск по всей линии разграничения.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенной неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в течение дня, на данном направлении противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и минометы калибра 82 мм.