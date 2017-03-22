Штаб АТО: внаслідок обстрілу загинув один військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків у зоні АТО загинув україський військовослужбовець, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
У штабі АТО зазначили, що ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська ведуть обстріл позицій українських військ по всій лінії розмежування.
“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що протягом дня, на даному напрямку противник застосовував гранатомети та крупнокаліберні кулемети, протитанкові керовані ракети та міномети калібру 82 мм.