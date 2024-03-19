Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки ракет "Taurus" Украине, назвав такие дискуссии "смешными", но отметил, что решительная военная помощь Украине сейчас является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину. Об этом передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Как пишет издание, Шольц резко раскритиковал дискуссию о поддержке Украины Германией, которая ведется неделями.

"Дебаты в Германии невозможно превзойти с точки зрения комичности. Это стыдно для нас как страны", - сказал Шольц.

Издание добавляет, что дискуссия, которая касается прежде всего доставки крылатых ракет "Taurus", не нашла понимания за пределами Германии. Шольц отметил, что Германия является вторым по величине поставщиком оружия для Украины.

Также Шольц заявил, что решительная военная помощь Украине сейчас является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.

"Он должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, являются ошибочными. Это означает, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с ним", - заявил Шольц.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 500 миллионов евро.