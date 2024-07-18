В результате сегодняшнего выездного заседания в Запорожской области, в частности Мининфраструктуры, Минздрав и Минфин должны проработать вопрос финансирования реконструкции городской больницы экстренной и скорой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства в Запорожье, передает УНН.

Шмыгаль отметил, что по итогам сегодняшнего выездного заседания в Запорожской области Минфин и Мининфраструктуры получили поручение как можно быстрее подготовить решение о выделении 74 млн грн на капитальный ремонт многоэтажки на проспекте Соборном.

"Мининфраструктуры, Минздрав и Минфин должны проработать вопрос финансирования реконструкции городской больницы экстренной и скорой помощи", - сообщил Шмыгаль.

Также дано поручение выделить 94 млн грн на реконструкцию дома по улице Зестафонской в Запорожье.

Дополнение

Правительство в этом году выделило 2,4 млрд грн для строительства оборонительных рубежей на Запорожье.