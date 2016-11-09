Шесть штатов уже закрыли свои избирательные участки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В США закрываются первые избирательные участки, передает УНН со ссылкой на AFP.
Отмечается, что в шести американских штатах закрылись избирательные участки.
Как сообщал УНН, согласно первым результатам экзит-полов, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон впереди в штате Пенсильвания и благодаря этому пока набирает больше ее соперника от республиканцев Дональда Трампа.
В Кентукки лидирует Д.Трамп (79% голосов), но обработанный пока только 1% голосов.