Шість штатів уже закрили свої виборчі дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В США закриваються перші виборчі дільниці, передає УНН з посиланням на AFP.
Зазначається, що в шести американських штатах закрилися виборчі дільниці.
Як повідомляв УНН, згідно з першими результатами екзит-полів, кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон попереду в штаті Пенсільванія і завдяки цьому поки набирає більше її суперника від республіканців Дональда Трампа.
В Кентуккі лідирує Д.Трамп (79% голосів), але оброблений поки тільки 1% голосів.